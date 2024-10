Ljubljana v rebalans kar dveh proračunov

V nadaljevanju preberite:

Tako kot lansko jesen so na magistratu tudi tokrat pripravili rebalans letošnjega proračuna, spremeniti pa bodo morali tudi že sprejet občinski proračun za prihodnje leto. Če so konec novembra lani, ko so sprejemali proračun za leto 2024, predvideli, da bodo v mestni blagajni imeli okoli poldrugi milijon evrov presežka, pa bodo letošnje leto očitno končali v rdečih številkah. Bolj obetavni so načrti za prihodnje leto, saj bodo namesto skoraj 600 tisočakov primanjkljaja ustvarili dobrih 800 tisočakov presežka.