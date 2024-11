Atletski center dražji za skoraj 80 milijonov, a aktivnosti potekajo po načrtih

V nadaljevanju preberite:

Mestni svetniki bi morali na novembrski seji obravnavati poročilo sedemčlanskega nadzornega odbora o lanskem razpolaganju z občinskim premoženjem, porabi proračunskega denarja in uresničevanju nekaterih najpomembnejših občinskih projektov. A so to točko z dnevnega reda umaknili in jo bodo obravnavali na seji sredi decembra. In kaj so ugotovili nadzorniki? Resnejših opozoril za mestno upravo ni, so pa številna priporočila. Med drugim glede pogojev upravičencev pri najemu neprofitnih stanovanj in o uresničevanju velikih projektov, denimo o gradnji kopališč Ilirija in Vevče ter bodočega atletskega centra.