Ljubljanska sramota: Luč na koncu hotela Bellevue

Čeprav je družba Bellevue Investicije pravnomočno gradbeno dovoljenje za nov hotelski kompleks na pobočju Šišenskega hriba prejela že maja 2020, se do letošnjega aprila na lokaciji gradnje ni zgodilo nič. Še več: investitorju je grozilo, da bo gradbenemu dovoljenju po petih letih prenehala veljavnost. Vendar so na UE Ljubljana za Delo potrdili, da je družba 9. aprila prijavila začetek pripravljalnih del, kar pomeni, da se gradnja novega hotela vendarle začenja. Kako bo videti nov hotel in kaj pravijo v Rastoderjevi družbi?