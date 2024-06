Magnifico: Počutim se kot v skeču Montyja Pythona

Na že drugo negativno odločbo zavoda za varstvo narave, s katero uradniki ne dovoljujejo izvedbe avgustovskega koncerta Magnifica v Tivoliju, so se organizatorji spet pritožili, odločitev ministrstva za naravne vire in prostor pa naj bi bila znana prihodnji mesec. »Koncert v vsakem primeru bo, imamo že plan B, to je bežigrajski stadion,« pravi Igor Arih, Magnificov menedžer. Napovedal je tudi morebitno pol milijona evrov težko odškodninsko tožbo proti državi.

»Počutim se kot v skeču Montyja Pythona,« je dejal Robert Pešut-Magnifico in s tem komentiral dogajanje, povezano z zapleti glede organizacije koncerta v Tivoli, za katerega so prodali že okoli 14.000 od načrtovanih 19.500 vstopnic. Organizatorji so prvo vlogo na zavod za varstvo narave dali 5. decembra lani in po treh mesecih prejeli negativno soglasje. Najprej sta bila težava hrošč puščavnik in evropska gomoljčica, zdaj je trava, pravi Arih. Kljub njihovi pritožbi in strokovnemu mnenju profesorja Jožeta Bavcona iz Botaničnega vrta in javnega podjetja Voka Snaga, ki upravlja krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠ), je bila njihova vloga po dveh mesecih zavrnjena.

»Evropska gomoljčica ima nadzemne dele samo v mesecu maju, torej ne takrat, ko smo mi želeli organizirati koncert. Hrošč puščavnik pa živi v deblu dreves in so ga nazadnje videli v Tivoliju pred enajstimi leti,« dodaja. Organizatorji so se tudi tokrat pritožili na drugostopenjski organ, torej na resorno ministrstvo, ki ima zdaj čas za odgovor do druge polovice julija. »Najprej sta bila težava hrošč puščavnik in evropska gomoljčica, zdaj je trava,« pravi Arih.

»Koncert v vsakem primeru bo, imamo že plan B, to je bežigrajski stadion.« Igor Arih, direktor družbe Dom Svobode

Kršenje več procesnih določb

Zmotila jih je tudi izjava direktorja zavoda za varstvo narave Tea Hrvoja Oršaniča, ki je nedavno dejal, da koncert Magnifica močno odstopa po površini in časovni obremenitvi parka, kar organizatorji označujejo za laž. »V odločbi, ki so jo izdali dm teku, so dovolili zasedanje Tivolija 19 dni, mi smo zaprosili za 11 do 13 dni,« pravi Arih. So pa vložili pobudo za inšpekcijski nadzor na zavodu, ki je po njegovih besedah pokazal številne nepravilnosti.

Inšpektorica je namreč ugotovila, da vodja območne enote zavoda, ki je vodila postopek, »nima opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka oziroma sploh ne izpolnjuje pogojev za vodenje in odločanje v upravnih zadevah.« Poleg tega je, kot piše v dokumentu, ki ga hranimo v uredništvu, » v konkretni zadevi kršila več procesnih določb iz upravnega postopka, postopek pa vodila neažurno.«

Vsakemu prgišče semen trave

Po besedah Magnifica so na zavodu tudi izredno žaljivo ocenili njegovo publiko, češ da naj bi obiskovalci koncerta v Tivoliju bruhali, urinirali in tam celo prespali. »To ni žalitev le zame, ampak tudi za mojo publiko, ki je zelo kulturna,« pravi. In dodaja, da bo v primeru koncerta v Tivoliju vsak obiskovalec dobil prgišče semen trave in jih odvrgel na mestu, kjer bo stal. Na ta način bodo obiskovalci poskrbeli, da bo trava, ki je po Arihovih besedah iz vrečke in ni avtohtona, rasla tudi po zaključku glasbenega dogodka.

Na vprašanje, ali se organizatorji ne bojijo, da bi se v primeru koncerta na Plečnikovem stadionu »oglasil« zavod za varstvo kulturne dediščine, Arih odgovarja: »Vlogo smo na zavod že posredovali, po telefonu so nam dali pozitivno mnenje, čakamo pa na uradno pridobitev soglasja. Vlogo smo poslali tudi na društvo varuhov Plečnikove dediščine.«

Dodajmo, da bodo v ponedeljek ljubljanski mestni svetniki odločali o spremembah odloka o krajinskem parku TRŠ. Iz odloka bi namreč izločili pet lokacij, kjer bi brez soglasja zavoda za varstvo narave dovolili javne prireditve. Gre za vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče in območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. Če bodo spremembe odloka sprejete, bodo z objavo v uradnem listu začele veljati že 16. julija.