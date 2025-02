Marca bo znano uradno število brezdomcev v Ljubljani

Občinski stanovanjski sklad z razpisom išče najugodnejšega ponudnika, ki bo izvedel gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela za sodobno zavetišče za brezdomce. Rok za oddajo ponudb se izteče 12. marca. Sodobno zavetišče naj bi po napovedih sklada (če bo razpis seveda uspešen) zgradili že v prvi polovici prihodnjega leta. V začetku marca pa naj bi bili znani tudi uradni podatki o tem, koliko ljudi v Ljubljani nima strehe nad glavo.

Na Poljanski bo v novem zavetišču 36 bivalnih enot za srednjeročno bivanje in okoli 32 ležišč za prenočevanje brezdomcev. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: JSS MOL

Na križišču Poljanske ulice in Roške ceste bo občina prek mestnega stanovanjskega sklada zgradila novo zavetišče za brezdomce, saj ga ti nujno potrebujejo. Trenutno so nastanjeni na začasni lokaciji na Povšetovi. Nekdanje zavetišče na območju Poljanske so namreč novembra lani porušili, gradbeno dovoljenje za novi objekt so na skladu tudi že pridobili, pred začetkom pripravljalnih del pa naj bi še ta mesec začeli presajati obstoječa drevesa. Na občinskem skladu, ki ga vodi Sašo Rink, so konec januarja za Delo optimistično napovedali, da se bo gradnja zaključila v prvi polovici leta 2026, kar pomeni, da bodo gradbena dela končana v dobrem letu dni.

»Novo zavetišče ima predvidenih 36 bivalnih enot za srednjeročno bivanje in najmanj 32 ležišč za prenočevanje brezdomcev. Poleg tega jim bo omogočen dostop do osnovnih življenjskih potrebščin, kot so hrana, oblačila, osebna higiena, deležni bodo tudi socialne podpore in svetovanja,« so pojasnili na skladu.

Mestna občina Ljubljana se je oktobra lani priključila mednarodnemu raziskovalnemu projektu »Evropsko štetje brezdomstva«. FOTO: Blaž Samec/Delo

3,8 mio € (z DDV) je ocenjena vrednost investicije v sodobno zavetišče za brezdomce

Evropa šteje brezdomce

Da bi pridobili relevantne podatke o razširjenosti brezdomstva v Ljubljani, se je občina oktobra lani priključila mednarodnemu raziskovalnemu projektu »Evropsko štetje brezdomstva«. Vodilna partnerica projekta je belgijska univerza Katholieke Universiteit Leuven, poleg Ljubljane pa v njem sodeluje še 13 evropskih mest. Štetje brezdomcev na terenu so izvedli v začetku oktobra, in sicer na isti dan v vseh vključenih evropskih mestih. Po besedah Hane Košan, predsednice društva Kralji ulice, uradni podatki o številu brezdomcev v prestolnici še niso znani.

Gradnja naj bi se začela v prvi polovici tega leta in naj bi trajala leto dni. Lani jeseni izvedli štetje brezdomcev, rezultati naj bi bili znani prihodnji mesec. V 13 evropskih mestih, tudi v Ljubljani, na isti dan preštevali ljudi brez strehe nad glavo.

»Vsaka država je podatke zbrala in analizirala ter jih poslala na belgijsko univerzo, končno poročilo pa bo obravnavala evropska komisija. Štetje brezdomcev je namreč del evropske platforme za boj proti brezdomstvu. In ko bodo v Bruslju dali zeleno luč, bodo ti podatki tudi uradno objavljeni,« pravi. Glede na to, da je bil rok za objavo konec februarja, bi se to lahko zgodilo že čez nekaj dni. Na vprašanje, ali jih je med štetjem brezdomcev presenetilo, da jih je v Ljubljani več oziroma manj, Košanova odgovarja:

»Številke so zelo primerljive s tem, kar smo predvidevali, saj poznamo razmere na terenu. Raziskava je namreč potekala tako, da smo šteli vse tiste posameznike, ki so vključeni v naš program. Smo pa na terenu skušali odkriti tudi nove brezdomce in smo jih tudi našli, večinoma so bili to ljudje, ki jih že poznamo. Želeli smo pridobiti podatke tudi o tem, koliko ljudi v resnici spi zunaj, na ljubljanskih ulicah. Našteli smo jih med 70 in 80,« še pravi Hana Košan.