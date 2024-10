Načrtujejo parkovno pokopališče

Pokopališče v Komendi postaja premajhno, zato ga namerava občina razširiti na svojem zemljišču na drugi strani občinske ceste. Občinski svetniki so na nedavni seji že sprejeli dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Na 4200 kvadratnih metrov velikem zemljišču bodo uredili parkovno pokopališče, ki bo hkrati zeleni park za sprostitev in rekreacijo.

V Sloveniji in Evropi je vedno več primerov zelenega oziroma parkovnega urejanja pokopališč. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Prednost parkovnega pokopališča je temeljita izraba prostora, ki omogoča večjo gostoto pokopov na manjšem prostoru. Pomemben vidik je tudi ohranitev dreves in naravnih površin, s čimer nameravajo zagotoviti lepši videz kraja. Širitev v parkovno zasnovo pomeni, da bodo za prihodnjih 30 let zagotovili dovolj prostora za različne oblike pokopa. Na pokopališču pri cerkvi sv. Petra je namreč prostora le še za tri leta.

Novo pokopališče bodo uredili na zemljišču, velikem 4200 kvadratnih metrov. Projekt bo stal 1,9 milijona evrov, nekaj denarja tudi iz evropskega sklada. Gradbeno dovoljenje prihodnje leto, projekt bo zaključen leta 2027.

Tamkajšnji grobovi iz 19. stoletja so pomemben del kulturne dediščine kraja, na pokopališču je sicer 780 grobov, zasebna grobnica in župnijski grob. Območje ima tudi arheološko vrednost, saj gre za eno od najstarejših ohranjenih območij pokopa v Komendi. Pokopališče je bilo doslej večkrat posodobljeno, nazadnje leta 2019, ko so uredili območje za žarne pokope ter prostor za raztros pepela in kostnico.

Pokopališča ne bodo zaprli

Župan Jurij Kern je povedal, da naj bi bilo prihodnje leto izdano gradbeno dovoljenje. Pri izvedbi projekta pričakujejo pomoč Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) pri pridobitvi evropskih sredstev. Naložba bi po zdajšnjih cenah stala 1,9 milijona evrov, od tega bo občina zagotovila 1,28 milijona proračunskega denarja, 620.000 evrov pa evropski kohezijski sklad. Novo pokopališče naj bi predvidoma začeli uporabljati junija 2027. Z njim bodo ohranili naravno in kulturno dediščino, hkrati pa ustvarili prostor za mir in spomin na umrle. Pokopališča pri cerkvi sv. Petra občina ne namerava zapreti.

Na kranjski območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine so izrazili zadovoljstvo, da jih je občina z izbranim projektantom že pri projektiranju zaprosila za mnenje, zato so jim lahko podali usmeritve in predloge. Pri umeščanju zahtevnih projektov v okolje, kjer je kulturna dediščina pomemben element, je prav, da sodelujejo projektanti, investitorji in mnenjedajalci.

Zeleno pokopališče redkost

Zavod je izdal kulturnovarstvene pogoje za ureditev novega pokopališča na travniku ob Malteški komendi, ki je določena v občinskem prostorskem načrtu (OPN). Izvedba projekta je predvidena tudi na območju arheološkega najdišča ob Glavarjevi cesti in na območju naselbinske dediščine z vplivnim območjem Malteška komenda. V prostoru je izbrana lokacija s kulturnovarstvenega vidika občutljiva, saj gre za vedutno bolj izpostavljen del območja, kamor je treba posege umeščati premišljeno, z veliko pozornostjo in zavedanjem, kako bodo vplivali na varovane vrednote kulturne dediščine ter sam prostor, so zapisali na območni enoti ZVKD v Kranju, ki jo vodi Irena Vesel. Varuhi kulturne dediščine pravijo, da je odločitev investitorja o umeščanju zelenega pokopališča edina sprejemljiva rešitev.

Pokopališčle v Komendi. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Takšna ureditev pokopališkega prostora ni najbolj značilna za Slovenijo, vendar se tendence urejanja pokopališč spreminjajo in vedno več je primerov zelenega oziroma parkovnega urejanja, tako pri nas kot v Evropi.« Dodajajo, da je treba kar najbolj posvetiti pozornost pogledom na cerkev in graščino. Predlagali so tudi, da se uporabi tako imenovani princip odpiranja in zapiranja pogledov, kar ob pravilni postavitvi oziroma umeščanju dreves in grajenih elementov lahko le poveča doživljanje prostora in same vedute. Preden se bodo začela gradbena dela, pa je treba izvesti predhodne arheološke raziskave za določitev sestave in vsebine najdišča. Na podlagi teh rezultatov bo ZVKD podal nove pogoje za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine.