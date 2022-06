Nad avtobusnimi postajališči zasajene kraševke, pa tudi zvončki in jarice

V nadaljevanju preberite:

Ozelenitev streh avtobusnih postaj je velika dodana vrednost mesta Ljubljane, ki sicer že slovi kot najbolj zelena prestolnica Evrope z največ drevesi. Biologi in vrtnarji botaničnega vrta so domislili ozelenitev s kraškimi rastlinami in tudi spomladi cvetočimi zvončki. Ko so občani opazili rožnate snadstreške, so sami predlagali naj zasadijo streho postaje še pred njihovim blokom.