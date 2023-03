Nadvoz čez avtocesto bo gradil litijski Trgograd

Po dobrem desetletju zapletov pri gradnji nadvoza čez avtocesto v Dragomeru bo Dars v prihodnjih dneh vendarle podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem litijskim podjetjem Trgograd. To bo omogočilo prometno razbremenitev avtocestnega priključka na Brezovici in tudi prometno razbremenitev velikega dela regionalne ceste Ljubljana–Vrhnika, ki je zdaj prometno zelo obremenjena. V projektu bodo zgradili še povezovalno cesto do Vnanjih Goric.

Novi avtocestni priključek bo zgrajen 2,5 kilometra od sedanjega na Brezovici. Prometno bodo razbremenili regionalno cesto Brezovica–Vrhnika. Dars je že leta 2012 pridobil okoljevarstveno soglasje.

Izvedba celotnega projekta bo po ocenah iz leta 2021 stala predvidoma dobrih 44 milijonov evrov, v kar je vključeno projektiranje, stroški inženirja, odkupi nepremičnin, oprema in gradnja. Družba Dars je na javnem razpisu za gradnjo izbrala podjetje Trgograd, ki bo polni štirikraki avtocestni priključek v obliki diamanta ter povezovalno cesto zgradilo za 28,5 milijona evrov (brez DDV). Pri gradnji, ki bo potekala 2,5 kilometra od sedanjega priključka Brezovica v smeri Vrhnike, bodo morali upoštevati odmik od avtoceste zaradi predvidene gradnje tretjega avtocestnega pasu v obe smeri.

Glede na razpisno dokumentacijo je bila najvišja dopustna vrednost ponudb določena pri 28,95 milijona evrov (brez DDV). Na javni razpis so se s partnerji prijavila še podjetja Pomgrad, Kolektor in Garnol, ki pa so oddali precej višje ponudbe: od 33,6 milijona evrov do slabih 34,4 milijona evrov. Do ponedeljka do polnoči, ko je bil še čas, se na izbor izvajalca ni pritožil nihče. Za gradbena dela je bila podpisana pogodba o sofinanciranju.

Družba Dars bo prispevala 67,85 odstotka, direkcija za infrastrukturo (Drsi) 28,40 odstotka, občina Brezovica 2,75 odstotka, prispevek občine Log–Dragomer pa bo odstotek finančnih sredstev od skupne ocenjene vrednosti celotne investicije. Evropski denar ni predviden. Stroji bodo predvidoma začeli delo konec aprila, gradnja pa naj bi bila končana prihodnjo jesen.

Dars zamudil z gradnjo

Pred razpisom za izvajalca del je bilo treba pridobiti vsa soglasja za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, predvsem vodno soglasje in okoljevarstveno soglasje ter pridobiti nepremičnine in gradbeno dovoljenje. Vzrok za zamudo pri gradnji, pravijo na Darsu, pa ni bilo zgolj pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, temveč tudi dolgotrajnost postopka za vodno soglasje na direkciji za vode (DRSV) v okviru pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma za izdelano hidrološko hidravlično študijo (HHŠ).

Z nadvozom in polnim avtocestnim priključkom bodo prometno razbremenili regionalno cesto med Brezovico in Vrhniko. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Nova študija HHŠ je bila izdelana avgusta leta 2018 in posredovana v pregled in potrditev na direkcijo za vode. »Potrditve DRSV zelo dolgo nismo prejeli,« je z Darsa sporočil Marjan Koler. Po napovedih bi se projekt moral začeti uresničevati leta 2019, a se je nepričakovano zapletlo. Agencija za okolje je takrat namreč zavrgla vlogo investitorja za izdajo okoljevarstvenega soglasja, saj jim Dars ni predložil hidrološke študije. Dars je že leta 2012 pridobil okoljevarstveno soglasje, a ker po petih letih del niso začeli, je to soglasje propadlo.

Regionalna cesta bo razbremenjena

Nova naložba bo promet preusmerila s sedanjih regionalnih cest Brezovica–Vrhnika in Brezovica–Notranje Gorice–Podpeč na avtocesto. Zaradi novega priključka se bodo prometni tokovi z regionalne ceste Vrhnika–Brezovica preusmerili na avtocesto že pred naseljem Brezovica ter s tem močno razbremenili priključek Brezovica pri Gorjancu in del odseka regionalne ceste med Gorjancem in križiščem pri Poku.

Gradnja bo prometne tokove porazdelila predvsem v jutranji in popoldanski prometni konici. Tako bo cestno omrežje bistveno razbremenjeno, s čimer bodo zagotovili tudi višjo prometno varnost vseh udeležencev v prometu. Povprečni letni dnevni promet na nadvozu bo leta 2029 predvidoma 10.420 motornih vozil na dan. Po regionalni cesti Vnanje Gorice–Brezovica se zdaj pelje 9350 vseh motornih vozil na dan.