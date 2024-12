Nekoč stigmatizirano naselje postaja urejeno

V nadaljevanju preberite:

Občinski stanovanjski sklad, ki v Ljubljani upravlja 4664 javnih najemnih stanovanj, je pred dobrim letom in pol na Rakovi jelši zgradil 156 neprofitnih stanovanj. Letos so jih tam začeli graditi še 99, v načrtu pa je tudi že gradnja dodatnih 55 občinskih stanovanj. Na nekoč degradiranem in stigmatiziranem delu mesta bo v prihodnjih treh letih skupaj zgrajenih 310 neprofitnih stanovanj. In kako na magistratu odgovarjajo na pritožbe stanovalcev pred dobrim letom in pol odprte soseske Rakova jelša 2, kjer so se pojavile napake v že vseljenih mestnih stanovanjih?