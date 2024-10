V gradnji tri soseske z neprofitnimi stanovanji

V nadaljevanju preberite:

Zaradi manjše načrtovane porabe denarja za nekatere stanovanjske projekte v Ljubljani so na občinskem stanovanjskem skladu pripravili rebalans finančnega načrta za letošnje in prihodnje leto. Mestni svetniki ga bodo obravnavali (in najverjetneje potrdili) na današnji seji. Sklad je v obdobju največjega investicijskega cikla, saj v prestolnici trenutno gradi tri stanovanjske soseske. Okoli sto neprofitnih stanovanj bo vseljivih konec prihodnjega leta, povpraševanje po najemnih stanovanjih pa že leta krepko presega ponudbo.