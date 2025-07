Nelegalno postavljenim oglasnim panojem je odklenkalo

Na inšpektoratu Mestne občine Ljubljana so na začetku leta 2023 začeli akcijo nadzora nad nezakonito postavljenimi oglasnimi objekti v prestolnici in jih v dobrih dveh letih in pol odstranili že 736. Po besedah župana Zorana Jankovića je največ oglasnih objektov na mestnih vpadnicah, kjer »oglaševalci ne oglašujejo svojih podjetij, ampak jih tam postavljajo z namenom trženja. Če oglas ni v načrtu in oglaševalci nimajo pogodb, potem jih bomo odstranili,« je zatrdil Janković.

Luka Jukič, vodja občinskega inšpektorata, je pojasnil, da so od januarja 2023 do konca letošnjega marca odstranili 586 nezakonito postavljenih oglasnih objektov, do zdaj pa še dodatnih 150. Po nekaterih ocenah je sicer v Ljubljani postavljenih okoli 8000 objektov za oglaševanje, od tega jih je polovica namenjenih za oglaševanje. Velika večina teh objektov je na zasebnih zemljiščih, kjer pa po besedah župana Jankovića oglaševalci ne preverjajo, ali je vse v skladu z zakonodajo. »Tak primer so bili nekdaj kozolci, zdaj so to mestne vpadnice,« pravi župan.

Odstranjene hitro postavijo nazaj

V začetku aprila so občinski inšpektorji odstranili 27 oglasnih objektov ob Šmartinski cesti, ki so segali nad pločnike in na ta način predstavljali nevarnost za promet. Hkrati so odstranili še 15 velikih oglasnih tabel na različnih lokacijah, postavljenih nezakonito. Maja so odstranili 26 oglasnih tabel, od tega 18 na Kajuhovi in osem na Zaloški cesti.

»Junija pa smo odstranili deset velikih oglasnih tabel ob Litijski in eno oglasno platno na Trgu mladinskih delovnih brigad, ki pa je bilo v nekaj tednih postavljeno nazaj,« je povedal vodja občinskih inšpektorjev.

Panoji ob Litijski so že odstranjeni. FOTO: Mestna občina Ljubljana

In dodal: »Na ta način oglaševalci izkoriščajo sistem in tudi pravice, ki so jim dane. Vendar pa pravica, ki je zlorabljena, ni pravica,« je zatrdil Jukič. V tem primeru gre namreč za oglaševalca, ki ima svoje podjetje registrirano v Bosni in Hercegovini, kjer pa je vročanje odločb težje, zato se postopki zavlačujejo.

»Takih oglaševalcev ni veliko, so pa posamezni primeri in ti so tudi najbolj trdovratni. Lahko jih naštejemo na prste obeh rok,« je povedal Jukič. Na vprašanje, kako pogosto oglaševalci uporabljajo različna pravna sredstva, kot so, denimo, pritožbe ali upravni spori, pa je odgovoril, da se to dogaja v večini primerov oziroma v kar 98 odstotkih.

Dela jim ne bo zmanjkalo

Ali so torej vsi nelegalno postavljeni oglasni objekti v Ljubljani odstranjeni? Vodja mestnega inšpektorata odgovarja: »Ne, še zdaleč ne. Namreč, od okoli 8000 oglasnih objektov jih je okoli 4000 namenjenih za tržno oglaševanje. Ocenjujemo, da je od tega polovica oziroma okoli 2000 oglasnih objektov postavljenih nezakonito.«

Hkrati je pojasnil, da to delo izvajajo delavci družb KPL ter Ljubljanskih parkirišč in tržnic (LPT) ter da skupni stroški odstranjevanja v dobrih dveh letih in pol niso presegli sto tisoč evrov. »KPL kot občinski koncesionar tovrstne oglasne objekte odstranjuje na občinskih cestah, družba LPT pa dela izvaja kot pogodbeni izvajalec,« je dodal Janković.