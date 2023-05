Nerešeno lastništvo vzrok za propadanje zelenic in parkirišč

V nadaljevanju preberite:

Petnajst let po uveljavitvi zakona o vzpostavitvi etažne lastnine in določanju pripadajočega zemljišča k stavbi je ljubljansko okrajno sodišče še daleč od rešitve vseh zapletenih vprašanj, ki povzročajo povsem praktične težave. Od propadanja zelenic in parkirišč do zamakanja prostorov pod ploščadmi v starejših blokovskih naseljih v prestolnici. Na območju MOL je bilo od začetka januarja do sredine aprila letos vročenih 50 novih predlogov za določitev pripadajočih zemljišč in etažne lastnine.