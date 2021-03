Nočejo industrijske cone, ampak stanovanja

Kljub nasprotovanju prebivalcev Zaboršta je domžalski občinski svet, na predlog župana Tonija Dragarja, lani sprejel občinski odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za odlok o OPPN D29 Brinje 1. S prostorskim aktom je za dobra dva hektara veliko območje določena poslovno-industrijska cona. Ogorčeni prebivalci so vložili pobudo za razpis referenduma in to pravico dosegli šele po sodni poti. Zdaj poteka zbiranje podpisov, in sicer do prihodnjega petka.