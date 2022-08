Nočejo kavalirjev, stavijo na zapeljivca

Po zgledu ljubljanskih električnih vozil Kavalir, ki že trinajsto leto vozijo Ljubljančane in obiskovalce po središču mesta, nameravajo tudi v Grosupljem uvesti brezplačne in okolju prijazne vožnje z voziloma, ki so ju poimenovali Zapeljivec. Grosupeljsko občinsko vodstvo je na začetku poletja s podjetjem Exprum podpisalo pogodbo za nakup dveh električnih vozil, ki bosta v mesto ob Grosupeljščici predvidoma prispeli že konec meseca. Zapeljivca bosta stala 177.000 evrov.

Po zgledu ljubljanskih električnih vozil Kavalir, ki že trinajsto leto vozijo Ljubljančane in obiskovalce po središču mesta, nameravajo tudi v Grosupljem uvesti brezplačne in okolju prijazne vožnje z voziloma, ki so ju poimenovali Zapeljivec. Grosupeljsko občinsko vodstvo je na začetku poletja s podjetjem Exprum podpisalo pogodbo za nakup dveh električnih vozil, ki bosta v mesto ob Grosupeljščici predvidoma prispeli že konec meseca. Zapeljivca bosta stala 177.000 evrov.

Nakup dveh e-vozil je grosupeljsko občino stal 177.000 evrov. Kavalirji v MOL vozijo že 13 let, občino pa stanejo 400.000 evrov na leto. Do konca junija je brezplačne vožnje po Ljubljani uporabljalo 60.000 potnikov.

S podpisom pristopne listine je tudi grosupeljska občina potrdila letošnje sodelovanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Ta bo od 16. do 22. septembra in takrat se bodo tamkajšnji prebivalci lahko že brezplačno zapeljali z enim od dveh Zapeljivcev. Vsak bo lahko prepeljal do šest potnikov. Vožnje bodo potekale od železniške in avtobusne postaje do trgovin, zdravstvenega doma, knjižnice in med drugim tudi do mestne tržnice in doma starejših občanov. V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki bo tokrat potekal pod geslom Trajnostno povezani, bo Zapeljivec premierno začel voziti po Grosupljem, na posebni predstavitvi pa se bodo ljudje lahko seznanili s prednostmi nove pridobitve in drugimi načini trajnostne mobilnosti.

FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Da se je občinska oblast odločila za nakup okolju prijaznih vozil, je zasluge treba pripisati tudi vodstvu LPP, ki je lani septembra Grosupeljčanom za nekaj dni odstopilo enega Kavalirja. Voznik je z električnim vozilom tri dni krožil od avtobusne postaje do mestne knjižnice, zdravstvenega doma, po Ljubljanski cesti do doma starejših, pa do mestne tržnice in po Kolodvorski cesti. Tamkajšnji župan Peter Verlič je bil navdušen nad videnim in preizkušenim prevoznim sredstvom, ki v zrak ne izpušča ogljikovega dioksida.

S Kavalirjem po zaprti Ljubljani

Poleg strašnega zmaja ima Ljubljana že vrsto let še nekaj, po čemer je turistično prepoznavna: Kavalirje. Začetki za okolje prijaznih vozil in brezplačnih voženj z električnimi Kavalirji v prestolnici segajo v leto 2009, ko so maja popeljali prve potnike. Lani pa so skupino električnih vozil dopolnili še s Klinko kavalirjem, ki je z vožnjami omejen na območje ljubljanskega UKC in Onkološkega inštituta. Kavalir je na voljo tudi obiskovalcem na pokopališču Žale. Vseh vozil je sedem.

Storitev Kavalir je bila sprva uvedena kot pilotni projekt, ki pa se je kasneje izkazal za zelo uspešnega in je postal stalnica.

Brezplačne vožnje s Kavalirjem se poslužujejo številni obiskovalci Ljubljane. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Namenjen je stanovalcem in obiskovalcem ožjega mestnega središča, ki je zaprto za motorni promet. Prednost imajo starejše osebe, gibalno ovirane osebe, nosečnice, mamice z otroki in stanovalci. Seveda pa se z njim lahko zapeljejo tudi vsi drugi.

»Z gotovostjo si upamo trditi, da si danes Ljubljančanke in Ljubljančani ne predstavljajo več življenja v mestu brez Kavalirja,« pravi Peter Horvat, direktor LPP. Številnim osebam Kavalir namreč predstavlja nepogrešljiv pripomoček, ki jim omogoča prijazen dostop do osnovnih življenjskih storitev, kot so opravki na pošti, banki, v trgovini, dostop do zdravniških storitev, obisk tržnice, seveda pa omogoča tudi lažji dostop do drugih interesnih točk v mestu.

Za številne gibalno ali drugače funkcijsko ovirane osebe v tem primeru niti ne moremo govoriti o prednosti, temveč raje o nujnosti zagotavljanja osnovnega življenjskega standarda. Za druge uporabnike pa je to seveda velika prednost, saj jim omogoča izjemo udoben, prijazen in enostaven način transporta po zaprtem mestnem središču, dodaja Horvat. Celotno storitev Kavalir financira ljubljanska občina in na letni ravni stane 400.000 evrov. V prvi polovici tega leta so z vozili skupno prevozili že 53.500 kilometrov in prepeljali 60.000 potnikov. V predkoronskem letu 2019 so z električnimi vozili prevozili 62.500 kilometrov in prepeljali 113.000 potnikov.