Občina v vlogi inšpektorja zaradi nasutega materiala

V nadaljevanju preberite:

Direkcija za vode (DRSV) je nedavno izbrala izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter strokovnih podlag za projekt gradnje suhega zadrževalnika na hudourniškem potoku Tunjščica. Dokumentacijo bo izdelalo ljubljansko podjetje Geoportal v sodelovanju z ljubljanskima družbama IS Projekt in Tempos, in sicer za slabih 710.000 evrov (z DDV). Pogodba traja do sredine marca prihodnjega leta, kar pomeni, da se napoved direkcije o pridobitvi gradbenega dovoljenja do konca tega leta ne bo uresničila. Pred leti so na zemljišče ob potoku Tunjščica odložili ogromne količine materiala, za katere niti pristojne inšpekcijske službe ne vedo, kdo je bil naročnik in kdo izvajalec. V nadaljevanju preberite, kaj namerava storiti inšpektorat in kaj počneta na zemljišču bodočega zadrževalnika dva delovna stroja.