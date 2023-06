Občine za novi zdravstveni dom v Zaborštu

V nadaljevanju preberite:

Vodstva petih občin ustanoviteljic in lastnic javnega zavoda Zdravstveni dom (ZD) Domžale, ki ga že več let pesti pomanjkanje prostorov, so idejo o gradnji prizidka in podzemne garaže očitno opustila. Zdaj namreč načrtujejo gradnjo novega zdravstvenega doma na zemljišču ob avtocestnem priključku v Zaborštu, kjer je bilo sprva načrtovana gradnja trgovskega centra Hofer. Občini Domžale zemljišča še ni uspelo pridobiti, nekateri občinski sveti pa so že sprejeli dokument identifikacije investicijskega projekta (Diip) na novi lokaciji. Ta dokument bo domžalski občinski svet predvidoma obravnaval prihodnji teden.