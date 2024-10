Obrisi prvega parka varne mobilnosti v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Robert Štaba, direktor zavoda Varna pot, je potrdil, da so se na Cesti dveh cesarjev začela prva dela pri projektu Park varne mobilnosti. Občina je že konec avgusta za glavnega izvajalca izbrala družbo KPL, ki bo za dobrih 836.000 evrov (z DDV) uredila zunanji del in temeljenje glavnega objekta. Javnost pa je bila pred kratkim tudi obveščena, da bodo morali na tem območju odstraniti več dreves. A so na magistratu meščane pomirili, češ da bodo na novo zasadili 23 dreves in 240 grmovnic.