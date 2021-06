Odlok o mestnem prometu postaja bolj življenjski

V nadaljevanju preberite:

Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo po spremembi mestnega odloka zjutraj začeli na nočnih linijah voziti dobro uro kasneje, ob delavnikih namesto ob treh zjutraj ob 4.10, slabo uro pred tem, ko bodo na mestnih ulicah in cestah tudi že avtobusi na dnevnih linijah. Predlagana je tudi uvedba enotnega voznega reda in opustitev globe za nevljudne voznike, vendar to ne pomeni, da se bodo lahko znašali nad potniki. In kakšne so druge predlagane spremembe?