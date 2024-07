Pasje igrišče na Viru odprto za vzgojene pse

V nadaljevanju preberite:

Na Viru pri Domžalah in v neposredni bližini Kamniške Bistrice je domžalska občina uredila prvo pasje igrišče v tej obljubljanski občini. Po novem imajo kosmatinci na voljo tisoč kvadratnih metrov ograjenega prostora za druženje, varno in sproščeno igro. Zaradi te naložbe pa se je malce zaiskrilo med občinsko svetnico Tadejo Savnik in županjo Renato Kosec, ker na igrišču ni pasjega pitnika. V nadaljevanju preberite še, kaj o pasjih igriščih menijo v Kinološki zvezi Slovenije in med drugim tudi, kako je za psičke poskrbljeno v nekaterih obljubljanskih občinah. V Kamniku je pred lokalnimi volitvami o pasjem igrišču razmišljal tudi takratni županski kandidat Matej Slapar. Je poldrugo leto po občinskih volitvah dal zgraditi pasje igrišče?