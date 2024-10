Po dolenjski progi nekoč s hitrim vlakom

V nadaljevanju preberite:

V pripravi je državni prostorski načrt (DPN) za nadgradnjo železniške proge med Ivančno Gorico in Ljubljano. Že vrsto let je namreč načrtovana posodobitev te povsem dotrajane proge v dvotirno in elektrificirano. Z izvedbo projekta nameravajo povečati število prepeljanih potnikov in količino tovora. Načrtujejo obnovitev vseh železniških postaj, opustili bi postajališče Polževo in zgradili novo na Rudniku.

Vlada je že leta 2021, v času ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, sprejela sklep o izvedbi DPN za nadgradnjo te zastarele železniške proge v dolžini 33,9 kilometra. V pripravi so strokovne podlage za utemeljitev rešitev, vključno z načrtovanjem optimizacije proge in usklajevanjem z nosilci urejanja prostora. Hkrati se izdeluje okoljsko poročilo. Gre za območje z veliko prostorskimi in okoljskimi omejitvami, pravijo na direkciji za infrastrukturo (DRSI). A vse skupaj poteka tako počasi, kot so počasni vlaki na tej dolenjski progi.