Potok Grosupeljščica nameravajo ukrotiti z ukrepi

Direkcija za vode (DRSV) in občina Grosuplje za izboljšanje varnosti pred poplavami načrtujeta ureditev hudourniškega potoka Grosupeljščica, ki je pred leti že poplavil mesto in ljudem povzročil veliko materialno škodo. Za izvedbo projekta, ki so ga poimenovali Vodnogospodarska ureditev Grosupeljščice, v naselju prav zdaj pošiljajo ponudbe lastnikom zemljišč za sklenitev pogodb za izkazovanje pravice graditi, so sporočili z direkcije.