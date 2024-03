Pouk v OŠ Roje še dolgo v neprimernih prostorih

V nadaljevanju preberite:

Osnovna šola (OŠ) Roje je že dolgo premajhna, vodstvo šole pa na prostorsko problematiko šole s prilagojenim programom že vrsto let opozarja občine ustanoviteljice. Pouk poteka v računalniški in likovni učilnici, v knjižnici pa tudi v zbornici. Prostora za umiritev otrok nimajo, prav tako ne senzorne sobe, ki jo nujno potrebujejo. Občine ustanoviteljice naj bi se letos vendarle lotile širitve objekta, kar je dobra novica. Slaba pa je, da sta do zdaj naložbo potrdila le občinska sveta v Domžalah in Trzinu.