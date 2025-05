Pristojni trdijo, da selitve iz Križank ne bo

V nadaljevanju preberite:

Bojazen, da bi se morala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo izseliti iz Plečnikovih Križank, je po zatrjevanju pristojnih odveč. To namreč zatrjujejo tako ljubljanski župan Zoran Janković kot tudi pristojni na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Vodstvo šole kljub temu ni pomirjeno in opozarja na nevarnost, »da jih bo občina oziroma Festival Ljubljana, ko bo imel v upravljanju celoten kompleks, kaj hitro deložiral iz prostorov, ki jih nameravajo nameniti garderobam, depojem in pisarnam«.