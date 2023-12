Prizidek bo dokončal zdravstveni dom, naložba ni potekala brez zapletov

V nadaljevanju preberite:

V pritličnih prostorih bodočega prizidka k zdravstvenemu domu (ZD) je Lekarna Ljubljana v Logatcu odprla svoje prostore. Naložba je bila izvedena v skladu s pogodbo, po kateri je občina ustanovila stavbno pravico v vrednosti milijon evrov, v zameno pa so lekarnarji zgradili dvonadstropni prizidek do podaljšane tretje gradbene faze, pridobili in uredili prostore za svojo dejavnost na Notranjski cesti 2. V skladu s pogodbo med občino in vodstvom zdravstvenega doma bodo prizidek dokončali z denarjem tega občinskega javnega zavoda.