Prostorski načrt že na začetku naletel na čeri

Načrtovana posodobitev železniške proge od ljubljanskih Črnuč do Kamnika je v domžalski občini sprožila vrsto pomislekov in zahtev. Občinski svetniki so na nedavni izredni seji nasprotovali prometno-tehničnim rešitvam, zapisanim v pobudi okoljskega in infrastrukturnega ministrstva, in sicer v delu, ki je v neskladju z urbanističnim načrtom domžalske občine. V Kamniku pa so nezadovoljni z morebitno ukinitvijo železniške postaje v središču mesta. Na okoljskem ministrstvu pojasnjujejo, da bodo možnost ohranitve postaje Kamnik mesto v prihodnjih fazah načrtovanja še proučili.