Prvi obrisi Potniškega centra Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Skoraj milijardo evrov vreden projekt Potniškega centra Ljubljana (PCL), ki ga gradita tako država kot zasebni investitor, kaže prve obrise. Od začetka leta intenzivno potekajo dela na železniškem nadvozu nad Dunajsko cesto, kjer po besedah ministrice Alenke Bratušek vse poteka po terminskih in finančnih načrtih.

O nadgradnji glavne železniške postaje pa se s ponudniki, ki so se prijavili na razpis, o ceni še pogajajo. Izbrana je tudi najboljša rešitev za gradnjo novega centra vodenja železniškega prometa na vzhodnem delu glavne železniške postaje.

Pri gradnji Potniškega centra Ljubljana (PCL), v okviru katere bodo prenovili in nadgradili območje železniške in avtobusne postaje, sodelujejo trije investitorji. Direkcija za infrastrukturo (DRSI) je odgovorna za nadgradnjo železniške postaje in železniške infrastrukture, Slovenske železnice pa za gradnjo sodobne avtobusne postaje s poslovnimi prostori in garažno hišo ob Vilharjevi cesti.

V okviru komercialnega dela PCL, ki so ga poimenovali Emonika, pa družba Mendota Invest v lasti največje madžarske bančne skupine OTP gradi nakupovalno središče, poslovno stolpnico, hotel s 380 sobami in 187 stanovanj. Projekt, ki je po oceni ljubljanskega župana Zorana Jankovića skupaj vreden okoli milijardo evrov, naj bi bil dokončan konec leta 2025.