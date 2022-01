Rastejo tudi cene za najem stanovanj

V nadaljevanju preberite:

Na nepremičninskem trgu v Ljubljani je tako pri prodaji kot pri oddajanju stanovanj v najem že nekaj let povpraševanje večje od ponudbe. Temu primerne so tudi (visoke) cene. Po skoraj dveh letih, odkar traja epidemija, se je tudi najemniški trg skoraj že pobral. Vendar pa najemnine še niso dosegle ravni iz leta 2019, ocenjujejo nepremičninski strokovnjaki. In kakšne so trenutne cene za najem stanovanj? Bo nepremičninski balon kmalu počil?