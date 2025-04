Še eno rekordno leto za ljubljanski turizem

V nadaljevanju preberite:

Turistični delavci v Ljubljani po epidemiji covida-19 spet dosegajo vrhunske rezultate. Poleg lanskega rekordnega števila prenočitev in obiska tujih gostov se krepi tudi kongresni turizem. »Poslovni dogodki so uspešno vplivali na zmanjševanje sezonskosti, povečevanje zasedenosti namestitvenih obratov in potrošnje. Prav tako se je okrepilo povpraševanje znanstveno-strokovnih združenj po dogodkih v prihodnjih letih,« je razvidno iz poročila Turizma Ljubljana za leto 2024. Tudi napovedi za letošnjo turistično sezono so obetavne, pravijo hotelirji.