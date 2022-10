Poklicna gasilska brigada Ljubljana praznuje sto let od ustanovitve, pobudo za stalno gasilsko stražo je dal tedanji ljubljanski župan, pisatelj dr. Ivan Tavčar. Začeli so z desetnijo, danes brigada v štirih četah šteje skoraj 150 članov, najzahtevnejši dogodki so še vedno požari, poplave in škoda po neurjih pa je zaradi podnebnih sprememb vse pogostejša. Še tako izkušeni in vsega vajeni gasilci niso imuni na prizore hudih prometnih nesreč, kljub temu drugi dan pridejo v službo. Sodelovanj s prostovoljnimi gasilskimi društvi je več kot zgledno, skupaj tvorijo najboljšo javno gasilsko službo na svetu