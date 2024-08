Slavljenje izjemne kariere z 20.000 prijatelji

V nadaljevanju preberite:

Ekipa Dela se je šla včeraj popoldne prepričat, kako potekajo priprave na današnji veliki koncert Magnifica v ljubljanskih Stanežičah ob 30. obletnici njegovega samostojnega delovanja. Izvedeli smo marsikaj zanimivega, med drugim tudi to, da bodo ob praznovanju 30-letnice odigrali 31 pesmi.

Pogovarjali smo se z organizatorjem Mitjo Prezljem, ki nam je povedal, da so začeli delati 22. julija, takoj, ko so izbrali lokacijo. »Pred petimi tedni sem prvič zagledal prostor in sem si zamislil, kako bi bilo videti. Pred petimi tedni je nastala zamisel, danes je pred nami realizacija. Morali smo postaviti kompletno infrastrukturo. Prvi poseg je bil, da smo dobili soglasje domačinov. Z njimi smo se pogovorili, skupaj smo si ogledali, kaj se bo kje dogajalo in se uskladili, kako jih bomo zaščitili pred hrupom in pred množico. Dogovorili smo se, da njive zaščitimo z ograjami. Potem smo pregledali okolico, kje so nevarne poti in smo jih tudi zaščitili z ograjami.«