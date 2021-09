Sodoben konferenčni hotel ob obvoznici

Zoran Janković, Zdravko Počivalšek, Jože Anderlič in Dragan Ćulibrk (od desne proti levi) napovedujejo vedrejše čase tudi v turizmu. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Ljubljana prevzema primat

V novem hotelskem krilu je 122 sob. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Gostje od sredine marca

V novem krilu hotela je poleg bazena tudi nova restavracija.

Slavnostno odprtje je bilo pol leta po prihodu prvih gostov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Odločitev za skoraj 20 milijonov evrov vredno dozidavo in posodobitev hotela Four Points by Sheraton Ljubljana Mons je bila v času epidemije pogumna, sta investitorjaob slavnostnem odprtju pohvalila gospodarski ministerin ljubljanski župan. Direktor hotelapa se je zahvalil banki SIB, ki je bila edina posojilodajalka, ki si je upala iti v ta posel.Dragan Ćulibrk je napovedal, da se začenja novo obdobje, nova prihodnost za najboljši hotel, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, ki je sicer del največje svetovne hotelske verige Marriot International. Navzočim pa je namignil, da se jim ni treba spraševati, kje bodo pripravili prihodnje poslovne dogodke, saj je hotel s trinajstimi kongresnimi dvoranami na 1500 kvadratnih metrih največji kongresni hotel ne le v Ljubljani, temveč v Sloveniji.Župan Zoran Janković je opozoril, da bo hotel zdaj treba napolniti, hkrati pa napovedal letos še eno odprtje hotela v Ljubljani in obljubil, da se bodo v mestu potrudili, da pripeljejo čim več gostov. Ljubljana je po njegovih besedah pravo mesto za turiste, dva milijona turističnih nočitev in milijon obiskovalcev pa je tudi pravšnja številka. Ob ugotovitvi, da gre tudi za nova delovna mesta, je še opozoril, da ima Ljubljana dobro kopensko infrastrukturo, potrebuje pa tako kot vsa Slovenija še letalskega prevoznika, kot smo ga še nedavno imeli.Zdravko Počivalšek je poudaril, da je posodobljeni in razširjeni hotel zrasel v težkem okolju, v dejavnosti, ki je bila najbolj prizadeta. Opozoril je, da v Sloveniji v zadnjih letih, razen v mestih, nismo zgradili nobenega novega turističnega hotela, Ljubljana počasi prevzema vodilno mesto v državi na tem področju. Za reševanje turizma in gostinstva je država namenila več kot milijardo evrov, ni pa dovolj, da se bo dejavnost ohranila, turizem je treba razvijati še naprej, kar bo mogoče le z odločnimi ljudmi. V Sloveniji so idealne možnosti za celoletni turizem, bo pa treba dejavnost prestrukturirati. Opozoril je še, da se bodo pogoji za evropski turizem z odprtimi mejami hitro vrnili, več težav bo s prekooceanskim turizmom.V razširjenem hotelu je 219 dvoposteljnih sob in 17 suit, od tega 122 v novem hotelskem krilu, nov je notranji bazen, pokrito parkirišče s sto mesti in odprto parkirišče z 220 mesti, prenovljeni sta restavracija in bistro. Z novimi zmogljivostmi - nove so tri konferenčne dvorane in dve manjši sejni sobi - je Four Points by Sheraton Ljubljana Mons s skupaj 13 konferenčnimi dvoranami in večjim preddverjem največji kongresni hotel v Ljubljani, ki sprejme 900 udeležencev. Z novo naložbo so postali močnejši igralec na trgu, med odmevnejšimi naročniki tako izpostavljajo organizacijo letošnjega dogodka Eurofi, enega izmed največjih finančnih forumov v Evropi in dogodek evropske nogometne organizacije (UEFA).Obnovljeni hotel je prve goste sprejel že sredi marca, sprva so zaradi epidemioloških omejitev gostili izključno poslovne goste in športnike, poleti pa so prevladovali predvsem prostočasni tranzitni gostje. V jeseni pa beležijo več povpraševanja s strani poslovnih segmentov in to tako za namestitveni kot tudi kongresni del. V vodstvu hotela si želijo premikov v panogi in upajo na čim hitrejše izboljšanje stanja: rezervacije in povpraševanja prihajajo, v hotelu čutijo, da si ljudje želijo potovanj ter organiziranja dogodkov, hkrati pa se sprašujejo, ali se se bo v določenih terminih smelo potovati, v kakšnem obsegu se bo lahko organiziralo dogodke, kakšni so odpovedni pogoji in podobno.Ko je nekdanji hotel Mons na ljubljanskem Brdu pred leti vstopil v svetovno hotelsko verigo je bilo predvideno, da bo prav to pomembno vplivalo na prihode prekooceanskih gostov. Ob prekinjenih letalskih zvezah je to sedaj precej oteženo, v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana se strinjajo, da razmere znatno vplivajo na posel, a dodajajo, da so bili ravno člani Marriott Bonvoy tisti, ki so se odzvali med prvimi in obiskali hotel. Hotelski gostje prihajajo predvsem s trgov, ki so dostopni z vozili; sodelovanje s svetovnimi partnerji pa prinaša večji doseg potencialnih gostov preko platform največje hotelske verige na svetu. V hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana vsekakor vidijo sodelovanje s hotelsko verigo kot veliko konkurenčno prednost.