Spet bo živahno v mestnem središču

Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije ponovno organizira Noči v stari Ljubljani, ki bodo med 25. in 27. avgustom že 34. leto zapored staro mestno jedro napolnile s kulturnim utripom. Obeta se tridnevno izobilje koncertov izbranih najboljših etno in jazz zasedb z vsega sveta. Začnejo se danes zvečer ob 20. uri na Novem trgu z nastopom izvirne etno zasedbe Bakalina Velika.

Na tridnevnem festivalu Noči v stari Ljubljani bodo tudi tokrat postregli z mednarodno obarvanim programom. Na šestih prizoriščih, v ambientu starega mestnega jedra, se bo zvrstilo 21 dogodkov, na katerih bo nastopilo več kot 90 umetnikov iz devetih držav.

Janoš Kern, direktor ustanove Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, je o festivalu povedal, da se več kot trideset let z Nočmi v Stari Ljubljani trudijo oživiti utrip mestnega središča. »Projekt letos praznuje svojo 34-letnico in je največji poulični festival v Ljubljani. V časih, ko smo imeli več sredstev, je bil po obsegu zelo blizu mariborskemu festivalu Lent. Zdaj smo se prilagodili razmeram in obseg festivala zmanjšali na manj lokacijah. Smo pa kljub temu pripravili zelo kakovosten in zanimiv program.«

To je bil eden od prvih projektov, ki je začel razvijati kulturni turizem v Ljubljani. Kulturni turizem pa je eden največjih generatorjev razvoja kulture v Evropi. Kar 40 odstotkov vsega turizma zajema turiste, ki so se odločili za potovanja zaradi kulturne ponudbe. Ti turisti so povsod tudi zelo zaželeni, ker so kulturni in imajo spoštljiv odnos do lokalnega, tako do kulture kot kulinarike. Pri tem prednjači srednji sloj izobražencev, ki imajo posebno afiniteto do kulture in so radovedni.

Janoš Kern pravi, da je osnovni namen festivala spodbujati kulturne potrebe. FOTO: Jure Eržen

Pomembno je druženje

Festival je več kot le nabor nastopajočih, pomembno je tudi druženje tako meščanov kot tudi turistov, ki so se vrnili v mesto. Vsako leto turisti predstavljajo velik delež obiskovalcev, je pa festival v osnovi namenjen Ljubljančanom in okoličanom, ker je eden od temeljnih ciljev projekta medkulturni dialog. »Želimo predstaviti kakovostno tujo kulturo, obenem pa izpostaviti nove domače produkcije, najboljše slovenske izvajalce, ki imajo zelo omejene možnosti za nastopanje, še posebej na področju jazza in etna, kar prevladuje v našem programu,« pravi Kern. Noči v Stari Ljubljani so v osnovi etno in jazz festival, ob najširšem pojmovanju obeh oznak, saj z njim nagovarjajo zelo širok krog obiskovalcev.

Sogovornika smo vprašali tudi, kakšen pristop so imeli pri oblikovanju letošnjega programa. Pojasnil je, da »ima festival vsako leto rdečo programsko nit. Letos je evropsko leto mladih, zato smo dali poudarek izboru mlajših kakovostnih izvajalcev. Tradicionalno poteka v času Noči v Stari Ljubljani tudi mednarodni večdisciplinarni simpozij, letos pod naslovom Glasba mladih v slovenski preteklosti in sedanjosti, ki ga Imago Sloveniae pripravlja z oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU in KED Folk Slovenija.«

Noči v stari Ljubljani bodo že 34. leto zapored. Šest prizorišč, 21 dogodkov, 90 umetnikov iz devetih držav. Vse prireditve so brezplačne.

Vse prireditve so brezplačne

»Eden temeljnih ciljev Imago Sloveniae, ki je nastal na osnovi festivala Noči v Stari Ljubljani oziroma Noči na Ljubljanici, je predvsem dostopnost kakovostnih kulturnih vsebin. Drugi pomembni cilj pa je razvoj občinstva. To so projekti take vrste, da v ljudi vsajajo kulturne potrebe. Če imajo ljudje kulturne potrebe, so tudi pripravljeni plačati obiske kulturnih dogodkov in kupovati kulturne dobrine,« je še dodal Kern.

Odprtje festivala bo zvečer ob 20. uri na osrednjem odru na Novem trgu z eno naših najvidnejših etno zasedb, Bakalino Veliko. Zasedba je nastala z razširitvijo dueta Bakalina, ki sta ga ustanovila poet in pevec Jani Kutin in harmonikarica Renata Lapanja. Po odlično sprejetem albumu Prvi krajec je zasedba v naravi posnela osem novih pesmi za album Zviezdna srebruo.

Narava kot navdih

Narava je njihov navdih za besedila, ki so prav posebna kutinasta poezija. Lepa, dišeča in precej trpka. Navsezadnje je takšna tudi kutina. Vodja zasedbe Jani Kutin je to pojasnil z besedami, da »pri besedilih res lahko govorimo o trpkosti. Tudi to je del našega vsakdanjika, in samo če okusimo grenkobo, lahko cenimo sladkosti. Ljudje od nekdaj hrepenimo po boljšem svetu, premalo pa se zavedamo, da je ta svet v resnici vse, kar imamo. Ko nas doleti neurje, suša, potres ali ko nam volkovi pokoljejo domače živali, se nam to zdi krivično. Vendar v naravi ni pravila, kaj je prav in kaj narobe. Narava je ravnovesje.

Od vedno je bila prisotna v mojem življenju in zato tudi v pesmih. Ko sva z bratom Samom pred 24 leti začela pisati pesmi, je bilo za naju samoumevno, da sta narava in njeno doživljanje glavna tema pisanja. Šele kasneje sem se zavedel, da je v svetu glasbe to bolj izjema kot pravilo.«

Raznovrsten program

Sicer pa bo med drugimi nastopila še eksplozivna francoska zasedba Moonlight Benjamin s karibskim voodoo blues rockom, ki je letos izdala tretjo zgoščenko. S posebnim gostom, našim mednarodno najuspešnejšim jazzovskim saksofonistom Juretom Puklom, bo nastopil Sentido Project, ki špansko glasbeno-plesno tradicijo flamenka z vnašanjem elementov jazza in elektronike preobraža in povzdiguje v sodobni hibridni žanr. Obeta se tudi zvočno žlahten večer z italijansko-avstrijskim duom Luciano Biondini & Klaus Falschlunger. S kombinacijo harmonike in indijskega sitarja v novem projektu Once in a Blue Moon plujeta po prostranih galaksijah zahodne in vzhodne glasbene poloble. Multitalent Žigan Krajnčan bo v družbi naših vrhunskih glasbenih virtuozov predstavil novi album Fusion Reactor, na katerem z avtorskim prepletom glasbe in plesa potuje med številnimi zvrstmi in žanri, kot so jazz, funk, hip-hop, reggae in klasika.

Festival bo potekal tudi v primeru dežja, saj bodo za brezskrbno uživanje v večernem dogajanju obiskovalcem na voljo brezplačni dežni plašči.

Sneg poleti

Mlade glasbenike folk tria Lumi (kar v ugrofinskih jezikih pomeni sneg) druži ljubezni do ljudske glasbe, predvsem iz skandinavskih in baltskih dežel, in se bodo predstavili z avtorskimi priredbami, ki tradicijo nagrajujejo s pogosto nepričakovano mladostno drznostjo. Prisluhniti bo mogoče tudi glasbeno-stilni raznolikosti, povezani z mladostno svežino sester Gregorič, Mire na violini in Sare na kitari, sicer koroških zamejk, ki slišita na ime Duo Sonoma.

Slovenska jazzovska smetana novejše generacije, združena v kolektiv Zhlehtet, ki deluje pod vodstvom priznanega pianista in skladatelja Roka Zalokarja, bo predstavila nov cikel kompozicij za kvintet, vse ljubitelje večglasnega petja pa bo razvajal pri nas edinstveni vokalni jazz kvartet, Vox Arsana, ki moderni swing eksplozivno oplaja z bogatimi harmonijami in virtuoznimi ritmi jazza.

Med drugim bo nastopila ena najbolj zanimivih in predvajanih slovenskih skupin zadnjih let, osemčlanski kolektiv mladih glasbenikov WCKD Nation, ki raziskuje nove oblike in zvoke jazz-popa, okusno prepletene s hip hop beati, sodobnim soulom, eksperimentalnim R&B ter kitarsko podlago, ki črpa iz funka sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Zaigrala bo tudi madžarska zasedba Zajnal, ki pod vplivom sodobnih urbanih zvočnosti z avtohtonim tradicijskim inštrumentarijem svojih prednikov napleta energične, sveže in udarne avtorske viže.

Bogat spremljevalni program

Poleg glasbenih dogodkov bodo Noči v stari Ljubljani ponudile bogat spremljevalni program, v okviru katerega je treba poleg že omenjenega Mednarodnega simpozija Glasba mladih v slovenski preteklosti in sedanjosti omeniti tudi lutkovno predstavo Turlututu v izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki bo v atriju Magistrata razveseljevala najmlajše obiskovalce festivala, ter plesne večere salse, bachate in swinga pod Plečnikovimi »plesnimi« arkadami.

Poskrbljeno bo tudi za dodatno kulinarično ponudbo: obiskovalci bodo lahko vse dni festivala na Hribarjevem nabrežju preizkušali jedi kuharskih mojstrov šova MasterChef ali pa v Hedonističnem vrtu urbanega mini parka ob vodnjaku na Novem trgu poleg ušes razvajali še svoje brbončice.