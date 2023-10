Spomenik izbrisanim v obliki črke ć že postavljajo

Na dvorišču nekdanje tovarne Rog v Ljubljani, ki se s prenovo stavbe spremenija v novi park, Park izbrisanih, bo po 31 letih od izbrisa skoraj 26.000 ljudi iz registra stalnih prebivalcev stal spomenik po idejni zasnovi Vuka Ćosića, Aleksandra Vujovića in Irene Woelle. S postavitvijo spomenika so začeli danes, otvoritev pa bo jutri. Celoten kompleks Rog se odpira v četrtek.

Jutri bo v Centru Rog odprtje Parka izbrisanih in razgrnitev obeležja v spomin izbrisanim. Ob predstavnikih izbrisanih bosta med drugimi prireditvi spregovorila ministrica za pravosodje, dr. Dominika Švarc Pipan in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

Obeležje je v obliki črke ć, ki ponazarja, da so bili tarča nezakonitega brisanja ljudje, povezani z drugimi republikami nekdanje Jugoslavije, kjer poznajo črko ć in je pogosto tudi del priimkov.

Črko ć so po osamosvojitvi izbrisali iz priimkov registra prebivalstva in jo nadomestili s trdim č, hkrati pa bo, kot so dejali avtorji, tipografski meditativni instrument, namenjen igri, počitku in razmisleku o družbi.

V enem od pomožnih objektov nekdanjega kompleksa Rog je skoraj dve desetletji delovala Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov, pobudo za Park izbrisanih, kot ga je že poimenovala Mestna občina Ljubljana z odlokom mestnega sveta, pa so vložili skupaj z organizacijo Amnesty International Slovenija.

Kot so zapisali v vabilo na jutrišnjo razgrnitev spomenika, si skupaj z drugimi, zlasti z organizacijami izbrisanih, »prizadevamo za popravo krivic izbrisanim in za to, da bi z ohranjanjem spomina preprečili, da se kaj takega še kdaj ponovi. Zato je pomembno, da o izbrisu ne molčimo, ampak ga vnesemo v kurikulum šol, v redno spominjanje na ravni politike in s poimenovanji ulic, trgov in drugih javnih mest v javni prostor.«

Za spominsko obeležje nezakonitega izbrisa 25.671 ljudi, med njimi 5630 otrok iz registra stalnih prebivalcev Slovenije, kar so slovenske oblasti storile 26. februarja 1992, je Center Rog razpisal javni natečaj, na katerega je prispelo dvanajst idejnih predlogov, devetčlansko strokovno komisijo pa je najbolj prepričala idejna rešitev arhitekta in scenografa Aleksandra Vujovića, internetnega umetnika Vuka Ćosića ter oblikovalke in ekoaktivistke Irene Woelle, smo poročali v Delu.

Črko Ć so izbrali iz fonta Times New Roman, ki jo navajajo kot font birokratskih dokumentov in tega obdobja, kot pisavo izbrisa.