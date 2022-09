Stožice in nasedli projekt Tobačna še vedno na sodišču

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljanskem okrožnem sodišču sta sredi meseca potekali dve sodni obravnavi, v kateri je vpletena občina. Ljubljanski Imos, ki je že osem let v stečaju, od MOL terja plačilo okoli pol milijona evrov, pri tem pa gre za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj. V drugem primeru pa se Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in MOL pravdata zaradi terjatev v višini dobrih 5,3 milijona evrov. Gre za sodne postopke, povezane z gradnjo nikoli uresničenega stanovanjsko-poslovnega kompleksa na območju Tobačne in s projektom Stožice.