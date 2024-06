Tokratna zapora Dunajske brez prometnega kaosa

Danes opolnoči bodo za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, popolnoma zaprli Dunajsko cesto med Vilharjevo cesto in Trgom OF, zapora pa bo trajala do ponedeljka, 1. julija, do pete ure zjutraj. Gre za dela v okviru urejanja Potniškega centra Ljubljana (PCL) in okoliške infrastrukture, pravijo na občini. Zaradi poletnih dopustov večjih zastojev v prometu ni pričakovati. Kako pa poteka gradnja Emonike, zasebnega dela projekta PCL?

Že med letošnjo prvo popolno zaporo ene izmed glavnih ljubljanskih vpad­nic, ki jo na dan prevozi okoli 25.000 vozil in ki je trajala od 4. do 7. januarja, tudi zaradi dobrega obveščanja pristojnih in medijev večjih zastojev ni bilo. Prav zato med tokratno že drugo popolno zaporo Dunajske ni pričakovati, da bi se zgodil prometni kolaps. K temu seveda nekoliko prispeva začetek poletnih počitnic, ko je po ljubljanskih cestah bistveno manj prometa. In kako bo urejen obvoz? Na občini pravijo, da bodo vozniki namesto po Dunajski vozili po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti (in v obratni smeri). Za pešce in kolesarje pa bo obvoz urejen po Vilharjevi cesti, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF. Spremenjen je tudi vozni red avtobusov LPP.

od 350 do 400 mio € je ocenjen projekt Emonika

Vse gre po načrtih

Kot pravijo na direkciji za infrastrukturo, bodo »rušitvena dela na severni strani obstoječega železniškega nadvoza obsegala odstranjevanje robnega in notranjega nosilca, stebrov in oporne konstrukcije nadvoza. Po zaključku rušitvenih del se bo predvidoma v zgodnjih jutranjih urah 1. julija začela izvedba armiranobetonskih pilotov na obeh vmesnih podporah in krajnih opornikih. V tem obdobju bo zato uvedena delna zapora, ki bo trajala predvidoma do konca leta«. V času delne zapore bodo prevozni štirje vozni pasovi za osebna vozila in mestne avtobuse (v vsako smer po dva), za pešce in kolesarje pa bo vzpostavljen koridor na zahodni strani.

Kot zatrjujejo na direkciji, gradnja nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto, ki bo namesto sedanjih štirih tirov pripravljen za šest tirov, poteka v skladu s terminskim načrtom. Zgradili so namreč novi južni del nadvoza, po katerem že poteka železniški promet, izvedena so tudi vsa dela na signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah. Spomnimo, da si tako država kot tudi zasebni investitorji v okviru skoraj milijardo evrov težkega projekta Potniškega centra Ljubljana prizadevajo, da bi dela potekala istočasno. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je oktobra lani celo napovedala, da naj bi država večino del v okviru javnega dela PCL zaključila do konca leta 2025, zasebni del pa bo, kot kaže, zaključen do leta 2027.

Emoniko, ki jo financirajo Madžari, bodo gradila tako slovenska kot tudi tuja podjetja. Trenutno so na gradbišču delavci Strabaga in novomeškega CGP. FOTO: Črt Piksi/Delo

Emoniko gradita Strabag in CGP

Družba Mendota Invest v lasti madžarske bančne skupine OTP je namreč marca pridobila polnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo Emonike, sodobnega urbanega kompleksa. Ta bo vključeval nakupovalno središče, poslovne prostore, dva hotela in 187 stanovanj. Ker je v prestolnici že opaziti panoje, s katerimi oglašujejo prodajo stanovanj, nas je seveda zanimalo, kakšno je povpraševanje in koliko bo treba odšteti za kvadratni meter stanovanja. »Aktivno se pogovarjamo z nekaterimi potencialnimi kupci, zanimanje pa je trenutno veliko. Cen še ne moremo razkriti, bodo pa skladne s trgom za visokokakovostna, premium stanovanja,« odgovarjajo.

Na vprašanje, katera dela trenutno potekajo na gradbišču ob križišču Dunajske in Vilharjeve, pa odgovarjajo, da poleg gradbenih dejavnosti na terenu delajo tudi arheologi. Trenutno izvajajo izkop gradbenih jam na obeh parcelah in ostala pripravljalna dela. In dodajajo, »da celotni gradbeni projekt sledi podrobnemu načrtu, ki vključuje tako slovenska kot tuja podjetja.«

Trenutno sodelujejo z dvema podjetjema: na južni strani dela opravlja Strabag, na severni pa novomeški CGP. Zanimalo nas je, na kakšen način so izbrali gradbene družbe in ali so morda izvedli mednarodni razpis. Konkretnega odgovora nismo prejeli, so pa pojasnili, da »gradbene partnerje izbirajo na podlagi njihove strokovnosti, kakovosti dela in usklajenosti z njihovimi cilji projekta.« Ker so še marca zatrdili, da bo projekt stal okoli 350 milijonov evrov, smo jih vprašali, ali se je do zdaj projekt morda podražil.

»Ocenjena vrednost investicije za projekt Emonika znaša med 350 milijoni in 400 milijoni evrov,« še pravijo v Mendoti Invest. Dodajmo, da bo v severnem delu kompleksa 150.000 kvadratnih metrov poslovnih površin, stolpnica na južnem delu, ki bo najvišja poslovna stavba v Ljubljani, pa bo imela 20.000 kvadratnih metrov dodatnih pisarniških površin. Poleg poslovne stavbe bodo zgradili nakupovalno središče z 80 trgovinami. Kompleks bo vključeval tudi dva hotela – prvega s tremi zvezdicami in več kot 180 sobami ter drugega s štiri plus zvezdicami in več kot 200 hotelskimi sobami in apartmaji.