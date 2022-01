V Ljubljani kar 6273 več učencev

Včerajšnja novinarska konferenca ljubljanskega župana Zorana Jankovića je potekala v razširjeni sestavi. Meta Gabron, vodja službe za razvojne projekte in investicije, je predstavila zaključene investicije v prestolnici v okviru prenove kulturnih stavb in osnovnih šol v minulem letu. Marija Fabčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, pa je pojasnila, da bo letos kar 13 odstotkov otrok ostalo v vrtcih, zato so vrtci polni, kljub malce nižji rodnosti.

Kot je poudarila Meta Gabron, so v glavnem mestu lani zaključili 130 projektov. »Med najzahtevnejšimi je bila zagotovo obnova stare Cukrarne, ki je postala Galerija Cukrarna. Restavriranje stare stavbe je trajalo tri leta in sodi med tehnično najzahtevnejše obnove do zdaj.« Dela na stari Cukrarni je pod okriljem podjetja Strabag izvajalo kar 35 slovenskih podjetij, obnova pa je stala nekaj manj kot 20 milijonov evrov.

Vrtci so polno zasedeni

Prav tako so lani prenovili 17 osnovnih šol in vrtcev, pri čemer je bila, poleg same obnove, stvar logistično zahtevna, saj so v času obnovitvenih del morali kar 1925 otrok voziti na nadomestne lokacije oziroma v druge šole. »To je pomenilo, da smo jih z avtobusi ali kombiji pobrali pred matično šolo, jih zapeljali k pouku na drugo šolo in jih ob koncu pripeljali nazaj,« je poudaril župan Janković. Obnovili pa so tudi zavetišče Gmajnice, kjer je po besedah Gabronove zdaj prostor za 120 psov in 200 mačk, hkrati pa so bili dograjeni tudi prostori za veterinarsko oskrbo živali. Marija Fabčič, vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je spomnila, da se bliža čas vpisa otrok v šole in vrtce. Letos je v vrtcih ostalo kar 13 odstotkov otrok, ki bi se že lahko vpisali v osnovno šolo: »Zato so vrtci polni, kljub malo nižji rodnosti.«

Župan Janković je pri tem omenil svojo zanimivo izkušnjo: »Ko sem prišel pred petnajstimi leti kot novoizvoljeni župan v pisarno, me je na mizi čakal predlog, da bi v Ljubljani zaprli pet osnovnih šol, češ da jih ne potrebujemo. Tega nismo storili. Danes, po petnajstih letih, imamo po šolah v Ljubljani 176 šolskih oddelkov več, hkrati imamo kar 107 oddelkov več v vrtcih. V petnajstih letih se je skupno število učencev v Ljubljani povečalo za 6273.«

Na magistratu so se odločili, da je trafika na Prešernovem trgu potrebna obnove, a najprej morajo z nje odstraniti grafite. Foto: Matej Družnik

Primanjkuje družinskih zdravnikov

O aktualnih epidemioloških razmerah v Ljubljani je župan Janković povedal, da trenutno deluje sedem testirnih »drive in« točk. »Problem je nastal zaradi pomanjkanja zdravnikov in zdravstvenega osebja. Na Zdravstvene domove Ljubljana je vezanih več kot 500 tisoč prebivalcev prestolnice in okolice. Zato nam zelo primanjkuje zlasti družinskih zdravnikov, ki so danes tako ali drugače zaposleni z epidemijo.« Župan je omenil še, da je pred dnevi obiskal gradbišče Centra Rog in poudaril, da dela potekajo brezhibno. »Kljub občasnemu ropotu zaradi gradnje so se pritožbe okoliških prebivalcev nehale. Od tam smo odpeljali polnih 200 kamionov smeti,« je poudaril Zoran Janković.

Minulo nedeljo, 23. januarja, je minilo 150 let od rojstva našega največjega arhitekta Jožeta Plečnika. »Med drugim bomo ob tem jubileju do marca prenovili trafiko na Prešernovem trgu. Pravzaprav obnova ni zahtevna, a najprej moramo odstraniti grafite na njej. Kot že tolikokrat doslej,« je še dodal župan. V prihodnjih treh mesecih bodo prenavljali tudi Petkovškovo nabrežje od Prešernovega trga do Resljeve ulice, kjer je predvidena širitev peš cone. Prav tako skupaj z občino Medvode pripravljajo obnovo visečega mostu čez Savo pri Vikrčah, saj ta ni več varen za pešce in kolesarje. Jaroslav Jankovič