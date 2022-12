V Šmartnem novi, v Moravčah stari župan

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko v občini Moravče dosedanji župan in nekdanji diplomat dr. Milan Balažic ni dopustil presenečenja in bo tudi v prihodnjih štirih letih vodil občino pod Limbarsko Goro, se v občini Šmartno pri Litiji po dveh županskih mandatih poslavlja Rajko Meserko. V drugem krogu ga je namreč premagal Blaž Izlakar, ki je imel po prvem krogu županskih volitev le glas prednosti. Izlakar je prepričan, da so si ljudje zaželeli spremembe v vodenju in upravljanju občine pod Valvasorjevim Bogenšperkom. V nadaljevanju med drugim preberite, kaj je počel sekretar ministrstva za okolje in prostor Marko Maver v predvolilnem času v občini Moravče.