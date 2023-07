V Šmartnem pri Litiji začetek rokodelskega tabora

Po lanski uspešni izvedbi rokodelskih taborov so v konzorciju rokodelskih centrov Slovenije na pobudo ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport med tokratnimi poletnimi počitnicami pripravili srečanja mladih umetnikov z naslovom Slovenski rokodelski tabor 2023. Ti bodo v juliju potekali še v petih slovenskih krajih, med drugim tudi v Šmartnem pri Litiji.

V Šmartnem pri Litiji organizirata rokodelski tabor Razvojni center Srca Slovenije in rokodelka ter vsestranska šmarska ustvarjalka Barbara Dacar. Tabor bo od jutri do sobote potekal v neposredni bližini šmarskega župnišča. Z Dacarjevo bo ustvarjalo deset mladih v starosti od 12 do 17 let.

Pokukali bodo tudi v rudnik

Mladi rokodelci bodo spoznali delo na lončarskem vretenu in druge načine obdelave gline, končne izdelke pa bodo skupaj tudi okrasili. Z rokodelko bodo oblikovali še nakit iz naravnih in umetnih materialov. V prostem času si bodo ogledali nekdanji grad barona Janeza Vajkarda Valvasorja na Bogenšperku in se poučili o tem znamenitem polihistorju, ki je zaradi svojega prispevka k slovenski znanosti in kulturi ena ključnih osebnosti slovenske zgodovine. Mladi ustvarjalci bodo pokukali tudi v nekdanji rudnika Sitarjevec v Litiji ter se med drugim preizkusili tudi v jezdenju konj.

Pri ustvarjanju je zelo pomembna natančnost. FOTO: Matej Povše/arhiv RCSS

Podobni tabori na temo oblikovanja lesa, stekla, gline in polsti so v prvih julijskih dneh že potekali v rokodelskih centrih v Ribnici, Veržeju, Rogatcu in v Moravčah. V drugi polovici julija pa bodo tabori potekali še v Šmartnem pri Litiji, v Slovenski Bistrici, Škofji Loki, Idriji in v Slovenj Gradcu, kjer bodo mladi ustvarjali z glino, lesom, se učili klekljanja in sitotiska.

S finančno podporo države

Vsi tabori so namenjeni učencem in mladostnikom starim od 12 do 17 let, ki bi radi aktivno in ustvarjalno preživeli del počitnic in obenem razmišljajo o svojem bodočem poklicu, je povedala Mija Bokal z Razvojnega centra Srca Slovenije. Mladi bodo lahko pobliže spoznali delo posameznih rokodelskih mojstrov ter skupaj z njimi ustvarjali izdelke. »Delo bo potekalo v tesnem sodelovanju med mladimi in njihovimi mentorji mojstri rokodelci, saj je to edini način za kakovostno prenašanje znanja in rezultate,« je pojasnila Bokalova.

Vsi tabori bodo potekali v manjših skupinah z največ desetimi udeleženci, saj je za ohranjanje in razvoj rokodelstva ključen prenos znanj na mlajše generacije. Tradicionalna znanja in pristopi pa so neskončen vir navdiha in iskanja rešitev za sodobne izzive in sodobno ustvarjalnost, pravijo v litijskem razvojnem centru. Finančna sredstva, okoli štiri tisoč evrov na tabor, financira ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki tako omogoča, da so tabori za vse udeležence brezplačni.