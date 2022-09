Večen spomin na norost druge svetovne vojne

V nadaljevanju preberite:

Nedavno so se v Ljubljani simbolično spomnili več kot 150 judovskih beguncev, večinoma iz Hrvaške, ki so bili v času nacizma pregnani s svojih domov in so leta 1941 našli začasno varno prebivališče v Cukrarni v Ljubljani. Od tam so bili kasneje deportirani v Italijo, številni odpeljani v koncentracijska taborišča po Evropi, kjer so bili umorjeni. Judovski kulturni center Ljubljana, Mestni muzej Ljubljana in Mestna občina Ljubljana so tam položili »prag spotikanja – spotikavec«. O tem posebnem projektu spominjanja smo se pogovarjali z Robertom Waltlom, direktorjem Judovskega kulturnega centra v Ljubljani.