Vonj po hrani in pijači na Pogačarjevem trgu

Z ljubljanskega Pogačarjevega trga spet diši po pripravljeni hrani in pijači. Andrej Orač, direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) je pojasnil, da zaradi vladnih ukrepov močno trpi redna dejavnost podjetja, saj so morali minulo soboto zapreti kioske za prodajo tekstilnih izdelkov, prekinjena pa je bila tudi gostinska dejavnost.

Gostinske hišice so na Pogačarjevem trgu odprli, ker ne gre za z odlokom prepovedano sejemsko dejavnost, temveč za tržnično prodajo.

Andrej Orač je povabil Ljubljančane in obiskovalce, naj ob upoštevanju pogojev PCT pridejo na trg, kupujejo in uživajo v najlepšem prostoru v mestu. Takšen bo tudi po mnenju ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ampak šele, ko bo zgrajena garažna hiša pod tržnico. Sicer pa je Janković ob nedavnem tvitu Janeza Janše, da si ljubljanski župan očitno želi, da bi čim več ljudi zbolelo in da bi se zaprle šole in vrtci, da bi bilo več časa za zabavo, dejal, da je predsednik vlade Janša očitno prvi epidemiolog v državi. Hkrati mu je svetoval, da naj primerja rezultate.

Glas o gostinski ponudbi danes še ni segel do ljudstva. FOTO: Blaž Samec/Delo

Župan je namreč iz območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dobil potrditev, da odlično sodelujejo in da so rezultati boja proti covidu v Ljubljani v primerjavi z drugimi mesti odlični. Župan tudi še naprej predlaga, tako kot župani drugih slovenskih mestnih občin, da bi čim prej sprejeli zakon o obveznem cepljenju in uveljavili zahtevo PC. V ljubljanski mestni upravi je precepljenost 90-odstotna, cilj pa je, po možnosti še letos, 95-odstotna. V LPT je precepljenost 88-odstotna.

Na državnozborskih volitvah ne bo kandidiral Pred supervolilnim letom 2022 je zimzeleno vprašanje za Zorana Jankovića, ali ga je kakšna politična stranka že vabila, naj kandidira. Župan je odgovoril, da zaenkrat ni še z nikomer govoril, saj je za to še prezgodaj. Na parlamentarnih volitvah ne bo kandidiral, koga bo podprl, pa bo pravočasno povedal, ve pa se, da bo to levo od sredine. O ponovni kandidaturi na lokalnih volitvah za župana še ne ve, ali se bo odločil zanjo. Tudi v zadnjih tednih redne tedenske novinarske konference niso priprava na volilno leto, temveč posledica številnih novinarskih vprašanj, na katere lažje in raje takoj odgovori, kot pa da se na odgovore predolgo čaka, je še dodal ljubljanski župan.

Kostanja ne mečemo po tleh

Župan Janković se je obregnil tudi ob pojasnilo Mateje Logar, vodje svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, češ da se kostanj lahko prodaja, ker se ostanki mečejo po tleh. V Ljubljani tega ne počnemo, ker gre za kulturno mesto in ljudi, je odločen Zoran Janković. Na novinarsko vprašanje, zakaj mora gostinec izprazniti kiosk na Prešernovem trgu, pa je župan odgovoril, da je razlog preprost: ker najemnik, ki ga župan ne pozna, ni plačeval minimalne najemnine. Ko bo kiosk na tej elitni lokaciji izpraznjen, bo občina objavila nov razpis za najemnika.

Od sobote do včeraj so bile na Pogačarjevem trgu ob spoštovanju PCT odprte le stojnice z darili in oblačili. FOTO: Blaž Samec/Delo

Po napovedi Zorana Jankovića bodo danes končali z obnovitvenimi deli pri Zlati ladjici in odstranili ves gradbiščni material, vključno z zabojnikoma. Po obnovi Ceste dveh cesarjev je včeraj po njej stekel tudi avtobusni promet na novi mestni liniji številka 16. Zoran Janković ocenjuje, da je po prenovi vrednost nepremičnin ob Cesti dveh cesarjev, kjer sta zdaj ob vsej podzemni komunalni infrastrukturi urejena kolesarska steza in pločnik, narasla za 30 odstotkov. Ker se že ureja protipoplavna zaščita Malega grabna, je Cesta dveh cesarjev za županov okus elitna lokacija.