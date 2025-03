Vsaj tri tisočake za kvadrat

Javno podjetje Voka Snaga bo na javni dražbi prodajalo dobrih 30 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Petkovškovem nabrežju 27/a. Izklicna cena znaša 100 tisoč evrov, nepremičnino pa bo dobil tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno. Dražba bo 25. marca na sedežu družbe na Vodovodni cesti 90 v Ljubljani, na njej pa lahko sodelujejo vsi, ki bodo vplačali varščino v višini deset odstotkov izklicne cene.

Stanovanje v lasti Voka Snage se nahaja v pritličju in obsega le dobrih 30 kvadratnih metrov. FOTO: Blaž Samec /Delo

Ker v podjetju kvadratni meter ocenjujejo na okoli tri tisočake, lahko rečemo, da je za enosobno stanovanje v strogem središču Ljubljane to zelo ugodna cena. Voka Snaga to nepremičnino sicer (neuspešno) prodaja že nekaj časa. Sklep o prodaji je bil na svetu ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana namreč sprejet že konec oktobra 2023. »Nepremičnina je v lasti podjetja od konca leta 2012 in je opremljena, saj se je na trgu oddajala različnim najemnikom, ki pa niso zaposleni v družbi. Ob odločitvi za prodajo je bila opravljena uradna cenitev sodnega cenilca za gradbeno stroko s področja nepremičnin, ki je predlagal ceno nepremičnine,« odgovarjajo v komunalnem podjetju, ki ga vodi David Polutnik. Na vprašanje, koliko nepremičnin še ima družba v Ljubljani pa odgovarjajo, da drugih nepremičnin nimajo.