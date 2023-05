Vse večja verjetnost, da bo država kupila Plečnikov stadion

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden se je izvedelo, da je ministrstvo za naravne vire in prostor zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za Bežigrajski športni park. Družbeniki tega podjetja so Olimpijski komite Slovenije, Joc Pečečnik in Mestna občina Ljubljana. V imenu slednje je župan Zoran Janković o tem spregovoril na današnji tiskovni konferenci. Joc Pečečnik ostaja brez komentarjev, na mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije pa še čakamo.