Z aplikacijo do znanja o vrtnicah

Zaradi epidemije so v Arboretumu v Volčjem Potoku nedavno namestili t. i. pametne avdiovodnike. Obiskovalci jih lahko odslej preizkusijo v rožnem vrtu Marije Auersperg Attems in pri vsaki vrtnici prisluhnejo zgodbi o rastlini, posnetek traja okoli štiri minute. V pripovedi so podane informacije in zanimivosti, postavljene v vrtni in zgodovinski kontekst.