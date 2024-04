Z izposojenimi občinskimi kolesi kmalu na Gorenjsko

V nadaljevanju preberite:

Prav na občinski praznik 19. aprila bo v Domžalah zaživel dolgo pričakovani sistem za izposojo koles, ki se bo imenoval DBajk. Sprva bo vzpostavljenih deset postajališč z navadnimi oziroma klasičnimi in električnimi kolesi. Ljubiteljem kolesarjenja bo na voljo 40 navadnih koles in deset električnih, in to 24 ur na dan vse dni v tednu.

Postajališča, na katerih si bo mogoče izposoditi kolesa, so določena pri kopališču v Športnem parku Domžale, na Kolodvorski cesti pri železniški postaji, na Masljevi ulici ob garažni hiši, v središču mesta pri tržnici, v Češminovem parku, na Cesti talcev nasproti Knjižnice Domžale, pred Vrtcem Palček na Viru, na Slamnikarski cesti, pred pokopališčem v Domžalah in v naselju Bistra. Nakup koles in ureditev desetih postajališč sta znašala dobrih 407.000 evrov.