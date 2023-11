Z novim letom v Ljubljani dvanajst mesecev prometnih zastojev

Projekt gradnje Potniškega centra Ljubljana (PCL) se bo po tekočih pripravljalnih delih z najbolj občutljivim delom, rušitvijo in gradnjo novega železniškega nadvoza na Dunajsko cesto, začel v četrtek, 4. januarja 2024, po božično-novoletnih praznikih. Od 4. do 7. januarja bo Dunajska cesta med križiščem z Vilharjevo in Bleiweisovo oziroma Trgom OF povsem zaprta, obvoz za motorni promet bo po Drenikovi in Celovški, za pešce in kolesarje pa po obstoječem podhodu pod železniško postajo.

Od ponedeljka, 8. januarja do 21. februarja 2024, bo tekel motorni promet po dveh pasovih v vsako smer, do poletja pa potem po treh pasovih v vsako smer; hoja in kolesarjenje bosta do poletja možna po zahodni strani Dunajske, mimo Dela. Prva faza bo predvidoma zaključena do šolskih počitnic, do 27. junija 2024, ko se bo začela druga faza in to ponovno s štiridnevno popolno zaporo od četrtka do nedelje, sledil bo najprej promet po dveh pasovih in potem po treh pasovih v vsako smer, pešci in kolesarji pa bodo vozili in hodili proti in iz Bežigrada po vzhodni strani Dunajske.

Zaradi rušitve in novogradnje bo precej oviran tudi železniški potniški promet, ker gre po nadvozu dnevno več kot šesto vlakov, ki bodo namesto po štirih vozili le po dveh tirih, bodo Slovenske železnice (SŽ) racionalizirale vožnje vlakov izven prometnih konic, tako da bo že z novim voznim redom, od 20. decembra 2024, za 8 od 49 potniških vlakov, ki vozijo po gorenjski progi in za 19 od 48 vlakov na kamniški progi končna in začetna postaja Tivoli, na nekdanji železniški postaji Ljubljana Šiška. Ostali vlaki bodo vozili do ljubljanske glavne železniške postaje in na začasni postaji Tivoli (Ljubljana Šiška) ne bodo ustavljali.

Avtobusi v Šiško

Ljubljanski potniški promet (LPP) in SŽ bosta med glavno železniško postajo in nadomestno pri pivovarni Union (med 7. in 22. uro) vzpostavila novo avtobusno linijo SŽ Šiška - SŽ Kolodvor in obratno. Potniki z vozovnico SŽ ali IJPP se bodo peljali brez doplačila, avtobusi (načeloma na 15 minut) pa bodo vozili po Trgu OF, zavili na Dunajsko (postajališče Bavarski dvor) in po Gosposvetski (postajališče Gosposvetska) in Celovški na Rusko do postajališča SŽ Šiška in naprej po Medvedovi, levo na Frankopansko in levo na Celovško (postajališče Tivoli) do Ajdovščine (postajališče Gosposvetska) in levo na Slovensko (Bavarski dvor) ter desno na glavno železniško postajo.

Zaradi infrastrukturnih omejitev bo v novem voznem redu nekaj manj železniških povezav po primorski in zasavski progi. Med delavniki bo med Brezovico in Ljubljano vozilo 31 vlakov, za 14 od teh bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, napoveduje, da bodo dela na tej prvi fazi zaključena do decembra 2024, oziroma v 18 mesecih od podpisa pogodbe s konzorcijem (z vodilno družbo CGP). Vrednost tega javnega naročila je 40 milijonov evrov. Za naslednjo fazo, gradnjo osrednjega dela postaje Ljubljana (z nadhodom in razširitvijo podhoda) je bilo že izdano gradbeno dovoljenje in odprt javni razpis, rok za oddajo ponudb pa je 5. januar 2024. V naslednji fazi je načrtovana gradnja podvozov Šmartinska (pri Orto baru) in Potrčeva, medtem ko je podvoz Parmova zarisan samo na shematskem prikazu. Po zaključku nadgradnje ljubljanske železniške postaje je predvidena nadgradnja ljubljanskih železniških postaj Šiška, Moste, Polje in Zalog, Tivolskega loka pa na shematskem prikazu ni.

Vsi sogovorniki na tokratni predstavitvi nadgradnje nadvoza nad Dunajsko cesto so se zavedali, da bodo dela in zapore povzročili veliko težav in slabe volje v prometu. Ministrica Alenka Bratušek in ljubljanski župan Zoran Janković sta zato pozvala k strpnosti; slednji se zaveda, da bodo zastoji v najboljšem primeru med gradnjo cel dan taki kot ob sedanjih prometnih konicah. Edo Škufca, član uprave CGP, pa je napovedal, da bodo v času popolne zapore delali 24 ur na dan, tudi ponoči, sicer pa v času dnevne svetlobe. Za neizogiben hrup, posebej nočni, se je že vnaprej opravičil.