Z zaporo tudi začetek milijardnega projekta

Tudi zaradi opozoril policije, župana Zorana Jankovića, prvega moža Slovenskih železnic Dušana Mesa in medijev včeraj, prvi dan popolne zapore na Dunajski cesti ni bilo večjih težav v prometu. Po mnenju nekaterih je vzrok tudi v tem, da so številni upoštevali navodila in se na pot odpravili prej kot običajno, drugi pa so podaljšali novoletne praznike ali delajo od doma. Morda bo več kot dveletna gradnja Potniškega centra Ljubljana minila bolj ali manj brez težav.

Ko so delavci včeraj zgodaj zjutraj zaprli Dunajsko cesto, so s tem naznanili začetek gradbenih del za novi potniški center. FOTO: Črt Piksi/Delo

Z začetkom rušitvenih del na nadvozu nad Dunajsko cesto, ki velja za eno od bolj prometnih vpadnic v Ljubljani, ki povezuje sever in jug mesta, se za staro in neugledno železniško in avtobusno postajo, pa tudi za prestolnico, končno začenja novo obdobje. Po dobrih dveh desetletjih načrtovanja, analiz in študij se je vendarle začela gradnja Potniškega centra Ljubljana, ki bo (upajmo) spremenil potovalne navade dnevnih migrantov in obiskovalcev glavnega mesta. Projekt, ki poleg nove železniške in avtobusne postaje ter ureditve železniške in prometne infrastrukture vključuje še skorajšnjo gradnjo zasebnega dela Emonike, je po Jankovićevih besedah ocenjen na okoli milijardo evrov.

Prečkanje proge je smrtno nevarno!

Kljub strahu, da se bo z začetkom del na ljubljanski vpadnici, ki jo vsak dan prevozi okoli 25.000 vozil, zgodil logistični kolaps, se to včeraj ni zgodilo, prav tako na okoliških cestah ni bilo pretirane gneče. Nekoliko povečan promet oziroma manjši zastoji so v prometnih konicah (tako kot v običajnih delovnih dneh) nastajali pri nadvozu pri Orto baru, kjer so se s Šmartinske dnevni migranti zjutraj odpravili v središče mesta in popoldne nazaj. Nekoliko večja gneča je bila tudi na Tivolski cesti, na križišču Bavarski dvor ter na križiščih Vilharjeve, Topniške in Šmartinske ceste. Večina voznikov se je proti centru mesta zjutraj odpravila prek Celovške, Drenikove in Samove ceste.

Nekateri pešci in kolesarji prečkajo nezavarovani prehod čez železniške tire ob Tivolski cesti, kar je smrtno nevarno. FOTO: Blaž Samec/Delo

Tudi na avtobusih LPP po besedah direktorja družbe Petra Horvata ni bilo več potnikov. Sicer bodo podatki o številu potnikov, ki so se včeraj raje odpravili z javnim prevozom, znani danes, toda po Horvatovem mnenju ni bilo večjega navala na mestne in primestne avtobuse. »Številni so očitno upoštevali navodila, drugi so na dopustu ali delajo od doma,« je ocenil.

Posebej je treba opozoriti pešce, ki se namesto po označenih poteh (torej skozi Vilharjev podhod oziroma ob Tivolski) raje odločijo za prečkanje železniške proge ob Tivolski oziroma pri pivovarni Union, naj tega ne počnejo. Kot je nedavno pojasnil Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, se vsakih nekaj minut po tirih pripelje najmanj en hitri vlak, ki ga pešci zaradi hrupa, ki ga povzročajo gradbena dela, ne bodo slišali. Da ne omenjamo, da imajo številni, predvsem mladi, ob tem v ušesih slušalke ali zatopljeno brskajo po pametnem telefonu. Če ne bodo pozorni, bo nesreča tu.