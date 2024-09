Za Bežigradom bo zrasla še ena soseska

V nadaljevanju preberite:

Mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji obravnavali (in najverjetneje potrdili) dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje med Tolstojevo ulico in Mašera-Spasićevo. V tem delu Bežigrada bodo na zemljišču vzhodno od Slovenčeve ulice, velikem skoraj tri hektare, zasebnim investitorjem dovolili gradnjo poslovne stavbe in dveh večstanovanjskih stavb, v katerih bo na voljo 300 stanovanj.