Za Ilirijo sklenjen še en aneks, tokrat za opremo

»Športni center Ilirja še nima uporabnega dovoljenja. Objekt je sicer končan, odprtje pa bo še ta mesec.« Tako je sredi tedna pred novinarji zatrjeval ljubljanski župan Zoran Janković. Iz objave na portalu javnih naročil pa je razvidno, da se je rok za vgradnjo opreme z začetka lanskega decembra podaljšal za dobra dva meseca. Lahko se torej zgodi, da bo odprtje tega dolgo pričakovanega in trenutno najdražjega športnega objekta v Ljubljani šele v začetku marca.

Mestna občina Ljubljana je namreč z družbama Makro 5 Gradnje in Lesnino MG Oprema 31. januarja sklenila aneks k osnovni pogodbi, v njem pa sta se izvajalca zavezala, da bosta opremo v Športnem centru Ilirija vgradila najkasneje do 20. februarja. Po prvotni pogodbi bi morala opremo dobaviti in jo vgraditi najkasneje do 9. decembra lani. Vrednost pogodbe se z aneksom sicer ne spreminja in znaša dobrih 2,4 milijona evrov (z DDV). Na Magistratu so koprski Makro 5 Gradnje (ki je hkrati tudi glavni izvajalec del) in ljubljansko Lesnino MG Oprema za najugodnejša dobavitelja izbrali na razpisu 23. septembra lani.

Tako je videti notranjost kopališča, vgradnja opreme se je že podaljšala na 20. februar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Aneksi in zapleti

Spomnimo, da so na MOL tik pred novoletnimi prazniki s koprsko družbo sklenili še en, tokrat že 17. aneks k osnovni pogodbi za gradnjo objekta. Takrat se je zvišala cena gradnje in podaljšal uradni zaključek gradnje do 31. januarja. Zaradi dodatnih in nepredvidenih del se je projekt s prvotnih okoli 53 milijonov evrov podražil na 62,5 milijona evrov. Navedeni zneski sicer že vključujejo davek na dodano vrednost.

Ker je imela komisija ob nedavnem pregledu objekta kar nekaj pripomb, se je po besedah župana Jankovića slavnostno odprtje tega trenutno najdražjega športnega objekta v Ljubljani z januarja preložilo na februar. Gradbena dela na športnem centru so se sicer začela že leta 2022, po prvotni pogodbi pa bi se morala zaključiti oktobra 2023. Osnovna pogodba s koprskim Makro 5 Gradnje je bila namreč sklenjena 11. februarja 2022, dobre tri mesece kasneje oziroma sredi maja istega leta pa je bil sklenjen že prvi aneks k pogodbi. Temu je sledilo kar šestnajst aneksov, zadnji, torej 17. aneks pa je bil sklenjen 23. decembra lani. Pri tem velja dodati, da so v rebalansu letošnjega mestnega proračuna projekt ocenili na kar 68,2 milijona evrov, medtem ko je bil pred dobrima dvema desetletjema ocenjen na okoli 33 milijonov evrov.