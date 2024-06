Zaradi gradnje viadukta nekajdnevna zapora Dunajske ceste

Zaradi gradnje viadukta bo od četrtka, 27. junija, od 24. ure, do ponedeljka, 1. julija, do 5. ure zjutraj, za ves promet, vključno s pešci in kolesarji, popolnoma zaprta Dunajska cesta med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Dela sodijo v okvir urejanja Potniškega centra Ljubljana in okoliške infrastrukture, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL).

Priporočen obvoz bo označen tako, da bodo vozniki z Dunajske ceste vodeni po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti (in v obratni smeri). Za pešce in kolesarje bo priporočen obvoz potekal po Vilharjevi cesti, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF (ter v nasprotno smer).

Obvoz bodo v času trajanja popolne zapore imele linije mestnega potniškega prometa, in sicer linije 3G, 6, 6B, 7, 7L, 8, 11, 11B, 12, 12D, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 64.

Zapora Dunajske ceste. INFOGRAFIKA: MOL

Trase obvozov za LPP

Linije 3G, 6B in 11B: Slovenska cesta, Trg OF, Slovenska cesta (redna trasa).

liniji 12 in 12D: Masarykova cesta, Kolodvor, Masarykova cesta (redna trasa).

Linije 6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I in 20: Slovenska cesta, Trg OF, Masarykova cesta, Šmartinska cesta, Vilharjeva cesta, Dunajska cesta (redna trasa) in enako v obratni smeri.

Linija 64: Dunajska cesta, Topniška ulica, Šmartinska cesta, Masarykova cesta, Kolodvor in enako v obratni smeri.

Previdno in strpno v prometu

Župan Zoran Janković ob tem prosi vse udeležence v prometu, da pot načrtujejo in se nanjo odpravijo pravočasno. Popolna zapora Dunajske ceste poteka v tednu, ko so šolarji s poukom že zaključili, in v katerem je na dopustu veliko število ljudi.

Na MOL se vsem zahvaljujejo za strpnost, previdnost in dodatno pozornost na spremembe v prometu, upoštevanje cestnoprometnih predpisov in signalizacije ter spoštovanje drugih prometnih udeležencev.