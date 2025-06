Zaživel kompleks Rezidenca Bežigrad v Ljubljani

V Ljubljani je na Topniški ulici začel delovati nov poslovno-stanovanjski kompleks Rezidenca Bežigrad, ki ga je razvilo podjetje Brilosa. V sklopu objekta je 91 stanovanj, od tega 44 oskrbovanih za starejše in 47 namenjenih družinam ali posameznikom, ter 136 parkirnih mest. V pritličju objekta so predvideni štirje poslovni prostori za storitvene in trgovske dejavnosti.

Iz podjetja Brilosa sporočajo, da je večina stanovanj že prodanih. V Ljubljani je to njihov drugi projekt z enakim imenom, pred tem so postavili še več stanovanjskih sosesk v Celju, Kranju in Ajdovščini.

FOTO: Brilosa

Brilosa trenutno gradi še 39 stanovanj Razgledi nad Ajdovščino in 28 stanovanjskih enot Sončne livade v Kranju.